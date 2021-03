Piscis - Martes 9 de marzo de 2021: este día podrías sentirte un poco desanimado

Este día te sentirás desanimado, no entiendes tu comportamiento a veces te sientes intransigente y a veces con indecisión, con poca fuerza de voluntad, con altos y bajos, no te desanimes tú puedes recuperar la capacidad que tienes. Es por la posición de Saturno en cuadratura con Urano.

Pronóstico del día El aspecto de Urano en la casa 11 la casa de los proyectos futuros, te empujará a querer correr riesgos, pues quieres explorar nuevas posibilidades, no es fácil para ti, porque estas exponiendo las cosas que te dan seguridad en la vida.

Salud Se recomienda tener especial atención con el Corazón, porque el signo de Leo pasa por la casa 6 la casa de la salud y te genera energía que podría afectar esa parte del cuerpo, si no se canaliza de manera correcta, te puede caer bien salir a correr en tu tiempo libre.

Trabajo No son buenos tiempos para el trabajo, hay nula energía de planetas favoreciendo eses aspecto de tu vida, no pierdas la calma, mantente positivo ante todo, pues el Sol en la casa 1 te trae suerte, y en la casa 11 la casa de los amigos también tienes buena energía, tus amigos te ayudarán en lo que necesites.



Predicción de pareja

Es un momento para estar en calma en cuestiones de pareja, tus prioridades están en tu crecimiento espiritual, porque no hay energía planetaria importante en la casa 7 la casa de la pareja, si tu pareja te entiende te apoyará y si no la tienes, no te preocupa tenerla por ahora.