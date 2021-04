Piscis - Martes 6 de abril de 2021: estarás impulsivo

Este día te sentirás impulsivo, porque el tránsito de Marte en cuadratura con Neptuno te aporta valentía y glamour, pero también intriga y escándalo. Tienes que expresar tus fuertes deseos luchando por alguna causa digna, para no ir por el camino equivocado, lo haces a través de tus acciones. Tus pasiones no están ligadas a las normas públicas comunes, por lo tanto, a veces puedes provocar uno que otro escándalo, y también te caracteriza una fe muy fuerte para luchar por lo que quieres.



Amor

Por el paso del signo de Cáncer en la casa 5 la casa de los placeres, y su astro regente la Luna en cuadratura con Urano, las cosas no estarán muy bien en temas de amores, porque la rebelión de Urano estará más marcada y no querrás estar atado a una sola persona, por ahora los cambios no te estarán favoreciendo.