Piscis - Martes 25 de mayo de 2021: este día estarás irritable

Este día te sentirás irritable, a veces también enojón y vengativo. Por el momento la posición de la Luna no favorece la moralidad y puede inducirte a beber, a menudo causa grosería en el habla y amenaza con algún escándalo para ti. Mejor no te expongas, trata de huir de las situaciones que te provoquen estas reacciones, no vale la pena meterte en problemas. Son las condiciones que te genera la Luna pasando por el signo de Escorpión.