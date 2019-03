Piscis – Domingo 24 de marzo de 2019: escucharás las noticias que esperabas

Salud En esta etapa estás en un tono hipersensible. Cuidado con auto recetarte, pisciano. No todas las personas necesitamos las mismas medicinas, tratamientos ni forma de vida. Cada cual es un individuo y reacciona de forma particular.

Dinero y fortuna

No te dejes arrastrar a situaciones de gastos excesivos por personas derrochadoras e irresponsables que no conocen el valor del dinero, pisciano. Ajusta tu presupuesto, no malgastes tus ahorros ni recursos. Mantén bajo el balance en tus tarjetas de crédito y trata de pagar saldos superiores cada vez que puedas.