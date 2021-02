Piscis: Miércoles 3 de febrero de 2021: puede alcanzarte la frustración

Te sentirás profundamente frustrado al notar que no hay forma alguna de tratar civilizadamente con ciertas personas. Ten paciencia, recuerda que Mercurio estará retrógrado hasta el 21 de febrero.



Amor

Estás muy quisquilloso con tu pareja, lo analizas demasiado, bájale un poquito, recuerda que mucho análisis también cansa, no sólo a ti, sino a tu pareja. No busques cosas, en donde no hay nada.