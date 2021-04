Piscis - Viernes 16 de abril de 2021: no tengas miedo al cambio

En la casa de las aventuras y noviazgo tienes a Aries con todas sus cualidades exaltadas por el Sol, así que estás más que listo para enamorarte o buscar pareja si es que no la tienes, pues tienes tu vigor y energía a la máxima potencia.

Trabajo

En la casa del trabajo tienes la energía de Tauro el cual te otorga el ser incansable y trabajar bajo presión sin rendirte, pero no todos tienen tu habilidad, así que no puedes pedir a los demás que tengan tu fortaleza, por lo que debes ser considerado si tienes compañeros que no llevan tu ritmo.