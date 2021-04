Piscis - Miércoles 21 de abril de 2021: estarás conservador

No es que estés en contra de la modernidad, es que por ahora prefieres calidad que cantidad, diseño perfecto y especialmente en valores.

Marte en la casa 12 señala los deseos y las acciones que surgen del subconsciente. Por ahora sentirás que tienes una misión, pero no le dices a otros acerca de tus objetivos porque quieres evitar una confrontación abierta. No te gusta que hagan preguntas de situaciones que quizá no entenderían, porque al fin y al cabo es algo que sólo te concierne a ti.