Piscis - Domingo 14 de febrero de 2021: te sientes inquieto e impulsivo

Estás sensible y quizás te preocupe demasiado sobre lo que la gente pueda pensar o decir de ti. Luna en casa 1

Pronóstico del día Olvídate de complacer a todos (no se puede hacer) y céntrate en hacer lo mejor posible. Desarrolla confianza en ti mismo y en el valor de ser diferente, no dejes que te afecte.



Amor

Venus en casa 11, Puedes estar muy sensible a tu entorno, no vayas a lugares que pudieran hacer que los sentimientos negativos salgan. Mantente en actitud positiva y cuídate de este emplazamiento, pues te pudieras encontrar con un ex.