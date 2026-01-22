Piscis Piscis, horóscopo del jueves 22 de enero de 2026: resuelve malentendidos con un amigo Acepta las diferencias de tus amigos y evita el juicio; la comprensión mutua será clave para resolver cualquier conflicto que surja en tu camino.

Video Conversando con Zellagro: los miedos cósmicos

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Piscis , según nos indica tu horóscopo, resolverás un conflicto con un amigo cercano, pero para lograrlo deberás abrir tu mente y aceptar sus peculiaridades, recordando que el juicio puede ser un arma de doble filo; así que, antes de criticar, reflexiona sobre cómo también podrías ser visto desde su perspectiva.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Abre tu mente y busca un momento para conversar con ese amigo cercano; un café o una caminata pueden ser el escenario perfecto para resolver cualquier malentendido y fortalecer su relación.

Salud

Permítete un momento de conexión contigo mismo, como si te sumergieras en un tranquilo lago, donde cada respiración te ayuda a soltar tensiones. Este es un buen momento para practicar la empatía hacia tus propias emociones, así que busca un espacio para reflexionar y liberar cualquier carga que lleves en el corazón.

Amor

Resolverás un malentendido con alguien cercano, lo que te permitirá fortalecer la conexión emocional. Recuerda que la aceptación es clave en cualquier relación; al abrirte a las diferencias, podrás construir un vínculo más profundo y sincero.

Trabajo

La jornada laboral se presenta como un espacio para la resolución de conflictos, especialmente en la relación con colegas. Es fundamental que mantengas una actitud abierta y comprensiva, ya que aceptar las diferencias en el entorno de trabajo puede facilitar la colaboración y mejorar la dinámica del equipo. Si sientes bloqueos mentales, tómate un momento para reflexionar y organizar tus ideas antes de tomar decisiones importantes.

Dinero

Es un día para reflexionar sobre tus gastos y mantener una administración responsable de tu dinero. La claridad mental será clave para evitar tentaciones de gasto innecesarias, así que tómate un momento para revisar tus cuentas y priorizar lo esencial. Mantén el equilibrio en tus decisiones económicas y considera comparar precios antes de realizar cualquier compra.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Resolver un malentendido con alguien cercano puede ser el primer paso para fortalecer esa conexión emocional que tanto anhelas. Considera dedicar un tiempo a escuchar activamente a tu pareja o a esa persona especial; a veces, un simple gesto de comprensión puede abrir la puerta a un diálogo más profundo. No subestimes el poder de la empatía y la aceptación; al mostrarte abierto a las diferencias, estarás construyendo un vínculo más sincero y duradero.

Reflexión

Recuerda que cada persona es un mundo y que las diferencias son parte de lo que nos hace únicos. Al abrirte a su perspectiva, podrás encontrar un terreno común que fortalezca su amistad. La empatía y la paciencia son clave en esta situación. Al final, lo que importa es la conexión que tienen y la disposición para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Así que, respira hondo, escucha con el corazón y busca soluciones juntos. La amistad se construye en la comprensión y el respeto y este desafío puede ser una oportunidad para crecer y acercarse aún más.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.