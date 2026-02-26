Horóscopos Mercurio retrógrado, ¿cómo te afectará y qué puedes hacer para protegerte ante temido tránsito? Irma Hernández, experta en Feng Shui y astrología china, te da recomendaciones para protegerte durante el fenómeno astronómico que estará presente del 26 de febrero hasta el 20 de marzo.

Video ¿Qué hacer y no hacer durante Mercurio retrógrado?

La temporada de Mercurio retrógrado ya ha comenzado y, con ella, una serie de desafíos en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con nuestro entorno. Según Irma Hernández, experta en Feng Shui y astrología china, este fenómeno astronómico estará presente desde el 26 de febrero hasta el 20 de marzo.

El impacto en las comunicaciones y el cuerpo

PUBLICIDAD

Mercurio es conocido por ser el planeta que rige las comunicaciones. De acuerdo lo dicho por Hernández en Despierta América, lo que sucede en el cosmos tiene un reflejo directo en el ser humano: "Todo lo que pasa en el cosmos también ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia". En este sentido, el fenómeno afecta específicamente al "chakra de las comunicaciones", el cual se encarga de transmitir lo que pensamos y sentimos.

Este periodo puede volvernos más susceptibles, especialmente si guardamos sentimientos o tenemos miedo a expresarnos. La experta explica que la energía se percibe distorsionada debido a que Mercurio, el planeta más rápido del sistema, se encuentra pasando muy cerca de la Tierra en este momento.

Guía de protección: piedras, mantras y silencio

Para protegerse y atraer la buena suerte durante estas semanas, se recomienda armonizar el chakra de la garganta. Irma Hernández sugiere las siguientes acciones:

Uso de colores y piedras: Es fundamental colocar a la altura de la garganta una piedra de color azul, como la turquesa o el lapislázuli. Estas piedras ayudan a "vibrar alto" y corregir cualquier energía distorsionada.

Activación mediante mantras: Se recomienda repetir el mantra HAM, haciendo que la garganta vibre al pronunciarlo. "Esa vibración va a estar armonizando, activando este chakra para que hables desde la verdad", señaló la experta.

Prudencia verbal: Ante la posibilidad de malentendidos, el consejo es evitar las provocaciones. Hernández enfatiza que "calladitos nos vemos más bonitos" y que es mejor no tomarse nada de forma personal, ya que la comunicación general está alterada.

PUBLICIDAD

Fallas tecnológicas y paciencia

El efecto de Mercurio retrógrado se extiende también a los objetos inanimados. Se advierte sobre posibles fallas en televisores, celulares, computadoras y caídas del Wi-Fi. La recomendación general es mantener la calma y entender que este proceso nos saca de nuestra zona de confort para obligarnos a evolucionar y tener paciencia.