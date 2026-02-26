Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 26 de febrero de 2026: Géminis, reflexiona y suelta lo negativo

Géminis , dedica unos minutos a meditar y reflexionar sobre lo que realmente sientes; anota tus pensamientos y emociones en un diario, esto te ayudará a soltar lo que ya no te sirve y a abrirte a nuevas oportunidades.

Géminis: Reencuentro personal y comunicación efectiva

La energía de la luna creciente en Cáncer invita a Géminis a un viaje interno de autodescubrimiento. Este es un momento propicio para reflexionar sobre tus emociones y necesidades, lo que te permitirá tomar decisiones que habías postergado. A lo largo del día, es probable que surjan situaciones que te impulsen a comunicarte más abiertamente contigo mismo y con los demás, facilitando un análisis profundo de tu vida personal. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable dedicar tiempo a la meditación y a la escritura de tus pensamientos en un diario, lo que te ayudará a soltar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas oportunidades. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: