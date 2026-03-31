Luna Rosa Luna Rosa 2026 en signo de Libra: ¿cómo influye en tu signo? La Luna Rosa llega en el signo de Libra y esto trae distintos efectos para cada signo zodiacal. Descúbrelos aquí.

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La llegada de la próxima luna llena, conocida como la Luna Rosa, marca un momento astronómico y astrológico de gran relevancia este año al posicionarse bajo el signo de Libra. De acuerdo con el astrólogo Kyle Thomas, informa ABC News, este evento celestial se produce mientras el sol se encuentra en Aries, situando a la luna en el signo opuesto, el séptimo del zodíaco.

¿Cómo afecta la Luna Rosa en Libra?

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Al ser un signo de aire representado por la balanza, Libra rige aspectos fundamentales de la vida humana como las relaciones, los compromisos y las uniones, tanto en el ámbito personal como profesional. Thomas destaca que este signo posee un deseo innato de equidad, justicia y lógica, lo que sugiere que este periodo es ideal para colaborar con otros y alcanzar objetivos comunes que permitan la superación personal.

Rituales para la Luna Rosa 2026

Durante este ciclo, las energías de colaboración se intensifican, haciendo que los rituales centrados en fortalecer vínculos sean especialmente poderosos.

Debido a la naturaleza de Libra como signo de aire, el experto recomienda herramientas de manifestación basadas en la expresión, tales como: la comunicación asertiva, el uso de mantras y la escritura en diarios personales.

Dado que Libra está regido por Venus, el planeta del amor, el color rosa cobra un protagonismo especial durante esta luna. Para quienes deseen sintonizar con esta energía, Thomas sugiere incorporar elementos como el cuarzo rosa, incienso o flores, los cuales pueden servir como apoyo en las prácticas espirituales de esta temporada.

Así afecta la Luna Rosa a los signos zodiacales

Aries, momento crucial para tus relaciones:

Para este signo zodiacal la luna llena será decisiva en sus relaciones: o será oportunidad para "estrechar lazos como nunca antes" o de "separarse como chispas en el viento".

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Tauro, cambios en tu vida laboral

Según Thomas, "estarás más ocupado que nunca" y "tendrás que compaginar muchas responsabilidades diferentes en el trabajo". Debes estar preparado, pues podrías estar dando los últimos detalles a un proyecto importante y también asumiendo más tareas.

Géminis, ¡debes abrir tu corazón porque algo emocionante llegará!

El astrólogo afirmó que los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán "muchísimas ganas de salir y divertirte, dedicándote a tus aficiones, deportes o entretenimiento", y también estarán "de humor" para el amor.

Cáncer, tus emociones al máximo

Los Cáncer experimentarán una gran intensidad emocional. "Esta luna llena pondrá de relieve tu pasado, así como tu familia, tu herencia y tu educación".

Es posible que "tengas que prestar atención a una situación familiar o relacionada con la crianza de los hijos. Sin embargo, esta misma energía podría, "centrarse en un asunto doméstico, familiar o inmobiliario».

Leo, es hora de decir lo que piensa

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Para los Leo, la luna llena traerá una avalancha de ideas emocionantes que los impulsarán a compartir su visión con el mundo.

"Quizás estés trabajando en un proyecto importante de escritura, oratoria, redes sociales o desarrollo de marca, o ultimando los detalles de un contrato importante".

Virgo, cambios positivos en tus finanzas

La Luna Rosa trae para los nacidos bajo el signo de Virgo oportunidades monetarias.

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"La luna llena energiza tu sector de la prosperidad, dándote la oportunidad de monetizar y evaluar tu presupuesto".

Libra, ¡momento para brillar y abrazar tu poder!

La luna llena podría traer para los Libra "la culminación de un proyecto o esfuerzo personal importante en el que te has concentrado mucho y que significa muchísimo para ti. Bríndate con orgullo y exige tu valía en todos los ámbitos de tu vida".

Escorpión, descansa y recarga energías

Es posible que durante la Luna Rosa te sientas agotado, pero este momento te dará oportunidad para la reflexión.

"La luna llena te invitará a tomarte un respiro, descansar, recargar energías y disfrutar de su buena energía", explicó Thomas. "Aunque probablemente te sientas algo agotado, esto te dará tiempo para reflexionar en soledad sobre tu situación actual y tus aspiraciones para el futuro", explicó Thomas.

Sagitario, eventos emocionantes llegan a tu vida

Es momento de buenos tiempos y de disfrute para los Sagitario. "La luna llena dinamizará tu vida social y traerá eventos emocionantes a tu agenda. Reunirte con amigos y conocer gente nueva serán excelentes maneras de aprovechar tu tiempo, así que disfruta y no te esfuerces demasiado".

Capricornio, tus ambiciones serán prioridad

Para los Capricornio la luna llena iluminará su carrera. "Podrías estar nominado para una evaluación, un ascenso o una nueva oferta de trabajo".

Acuario, lánzate sin miedo porque volarás como nunca

La Luna Rosa animará a Acuario a explorar nuevos territorios y horizontes. Sentirás una curiosidad especial por lo que la vida te depara, así que no te quedes de brazos cruzados: ¡lánzate sin miedo!".

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