Luna Rosa Luna Rosa 2026: ¿qué es, cuándo y dónde se verá y en qué signo del zodiaco se encuentra? La Luna Rosa tiene un profundo significado en varias culturas. Te contamos cuándo podrás verla, su simbolismo y en qué signo zodiacal se encuentra.

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El cielo nocturno se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la Luna Rosa. Este fenómeno, también conocido como la luna llena de abril, alcanzará su máximo esplendor durante la noche del 1 de abril a las 10:11 PM ET, 9:11 PM CT, 7:11PM PT, según información de Star Walk .

La Luna Rosa se podrá ver desde la noche del 31 de marzo y hasta el 2 de abril.

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¿Por qué se llama Luna Rosa?

A pesar de lo que su nombre podría sugerir, la luna no cambiará su color a un tono rosado; el término es meramente popular. El apelativo tiene un origen botánico y proviene de la floración del phlox silvestre, las cuales poseen un color rosa intenso y florecen en el este de Norteamérica justo en la época en que ocurre esta plenitud lunar.

Desde el punto de vista astronómico, este evento anual coincide con el momento en que la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra mientras alcanza su mayor iluminación.

Misticismo y tradiciones

Más allá de los datos científicos, la Luna Rosa ha estado históricamente rodeada de leyendas y misticismo. Diversas culturas a lo largo del tiempo han asociado este plenilunio con conceptos de renacimiento, crecimiento y fertilidad, marcando un periodo propicio para los nuevos comienzos.

Asimismo, existe la creencia popular de que este fenómeno emana un poder especial para atraer la paz, el amor y la prosperidad a quienes la observan.

Luna rosa, la más importante para los cristianos

La luna rosa tiene un fuerte significado religioso, pues marca la llegada de la Pascua. Según National Geográphic, esta festividad se estableció en el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció que la festividad se celebrara el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

¿Cómo y dónde verla?

El evento será visible en todo el mundo, por lo que los entusiastas de la astronomía no necesitarán equipos especiales para disfrutar de su belleza natural. Sin embargo, la visibilidad del fenómeno dependerá totalmente de que las condiciones climáticas sean favorables en cada región.

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Se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica para apreciar en su totalidad la magnificencia de esta luna llena que ilumina el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

¿En qué signo del zodiaco se encuentra la Luna Rosa?