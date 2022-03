Luna nueva de abril en el signo de Aries: saca tu valentía e inicia algo diferente

Aries es un signo cardinal de fuego, por lo que motiva a la acción, a no pensar tanto sino simplemente actuar, es por ello que es muy positivo para llevar a cabo un nuevo emprendimiento, pero no hay que dejar de lado que también es el signo más competitivo e individual, por lo que si te has propuesto iniciar una rutina de ejercicio o romper o cambiar un hábito que ya no te sirve y todavía no lo has logrado, pues comprométete contigo a comenzarlo este 1 de abril, porque la energía será la más favorable para este propósito.