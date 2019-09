Libra – Sábado 7 de septiembre de 2019: un toque intuitivo que te acerca a esa persona

No dejes que las tensiones físicas o mentales te cobren su cuota en salud. Es tu fin de semana de la relajación y el olvido de las cosas desagradables. Anímate a sacar adelante tus planes de una manera decidida y firme. Ciertamente, habrá interrupciones, pero las superarás si no decaes en tu entusiasmo.

Amor Ahora que Venus está en tránsito por el elemento tierra se presentan nuevas experiencias. Con delicadeza lograrás más que con imposiciones y el amor será más estable en tu vida. Durante estos días has estado algo alterado y esa alteración puede haber causado fricciones entre tú y otra persona. Es el momento de retomar las riendas de tu destino sentimental en tus manos y ponerlo todo al ritmo librano, armónico y elegante.

Salud

Si te has sentido indispuesto recientemente con problemas en las piernas o la parte baja del abdomen es hora de revisar tu salud con tu médico. Si no te has evaluado este año aún estás a tiempo de tomar medidas para prevenir cualquier complicación futura.