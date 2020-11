Libra - Sábado 7 de noviembre del 2020: tu espíritu se vuelve emprendedor

Evita y procura en la medida de lo posible, sentir que todo se encuentra en victimización para ti, no es el modo, el método ni la manera para llamar la atención de nadie.

Es probable que no lo hagas bajo conciencia, pero para no errar, enfócate en lo que es debido gracias a la luminosidad Lunar que te ayudaría a entrar en una mejora continua sin duda.

Pronóstico del día : decídete, no te detengas en ningún momento, es posible que lo que otros tengan en frustración te llene de incertidumbre de pronto y no te haga sentirte en razonamientos como es debido.

No tengas excusa, lo que suceda en el exterior no es motivo para que te sientas en desgracia. Por ello tienes la seguridad de la conjunción entre Neptuno y Júpiter que tiene armonía más que negatividad.

AMOR

Busca el amor, no reniegues de él si no has estado atento a lo que anteriormente te llegó como mensaje para que le abras las puertas, entonces hoy sería el día.