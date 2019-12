Libra – Sábado 7 de diciembre de 2019: una inquietud sentimental que se resuelve

Noticiero astrológico: la Luna está en Aries moviéndose a Tauro en la vibración del cuatro, de la solidez, la base de la pirámide. Con la excepción de Urano, que sigue retrógrado todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio.

En este fin de semana tu regente Venus se colocará a 90 grados de la Luna en una cuadratura. Cuidado porque tal vez tengas un encuentro poco afortunado con una persona cargada de prejuicios y con muchos problemas emocionales.

La combinación de la intuición y la disciplina serán los factores que te ayudarán a sortear las dificultades y recuperar dinero y amor. La influencia planetaria de tu regente y Marte te colocarán frente a situaciones donde deberás tomar importantes decisiones, algo que no siempre es fácil para un librano. Es el momento de la opción, piensa con tu cabeza, y tu corazón, y conseguirás el triunfo anhelado.

¿Qué hacer si tu signo no es compatible con tu pareja? Cargando galería

Amor

El sextil de Venus con Marte que hoy está ocurriendo llega con un aviso para los libranos que están indecisos respecto a una cuestión amorosa.

No trates de mantener a flote una relación sentimental que a todas luces no está funcionando, ya bien sea por la incompatibilidad de caracteres o por la forma en que se está desarrollando la misma. No es momento de insistir en lo que no sirve.



Salud

Extrema tus precauciones si vas a mover algunos muebles pesados porque estás sumamente inclinado a los accidentes menores como esguinces musculares y dolores en la espalda causados por una mala posición a la hora de cargar algo.

Trabajo

Desecha las malas influencias en tu trabajo. Si no has tenido dificultades para desempeñar tus labores no tienes por qué pensar que va a ser diferente. Hay personas proclives al fatalismo que cuando se te acercan causan problemas. Evita asociarte con gentes conflictivas que se la pasan buscando problemas dondequiera que van.





Krampus, el demonio de la Navidad Cargando galería



Dinero y fortuna

Tus intereses económicos arrojarán hoy sus dividendos en un encuentro casual con personas interesadas en un negocio contigo. Sus consejos pueden ayudarte a encontrar alternativas que harán crecer tu dinero y al mismo tiempo prosperar.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu facultad de equilibrarlo todo y encontrar la armonía aún en medio de circunstancias difíciles.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Libra: pensar que todos tienen el mismo sentido de responsabilidad que tú.

¿Qué debo evitar?: las acciones imprudentes causadas por una falta de previsión.

Frase del día: las personas ignorantes se conocen a la hora de debatir un argumento porque en vez de razonar gritan e insultan.

Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: este día las cosas irán muy bien en relaciones con Libra, Géminis y Acuario así como con Sagitario y Aries.

La relación más tensa: puede ocurrir con Cáncer o con Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de tierra como Capricornio.

Si estás soltero o soltera: si buscas una relación no descartes tus amistades virtuales, pero no las cambies por las que conoces físicamente.





NO TE PIERDAS: