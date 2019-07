Libra – Sábado 6 de julio de 2019: no te impacientes, el agua recuperará su nivel

Con un poco de paciencia lograrás ponerle punto final a una situación emocional que has estado esquivando desde hace días y no te habías atrevido comentar con esa persona querida (te recomiendo salir de ese asunto pendiente cuanto antes porque mañana Mercurio entra retrógrado). Si se trata de un trabajo o responsabilidad pendiente no lo pienses más y decídete a terminarlo aunque salgas tarde de tu empleo, así no tendrás esa carga mental durante la próxima semana laboral que se inicia el próximo lunes.