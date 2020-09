Libra - Sábado 26 de septiembre del 2020: permítete sentirte en libertad de expresar lo que sientes

Muchas veces te sientes con desventaja ante las personas que intentan cambiar tu energía de pronto. Tienes la capacidad de opinar bajo la razón, hacia las personas que presientes se encuentran en tu contra. No te detengas cuando opines, pues tendrás que enfrentar a quien sea para mantenerte firme.

Pronóstico del día : te sientes desconectado del mundo pues tu energía no es la misma desde hace algunos días al presente. La influencia de la luna hace lo propio para poder moverte lo más pronto posible de donde te sientes incómodo. Presientes que las cosas están en tu contra y es momento para hacer valer tu palabra.

AMOR Por diferencias entre iguales, te sientes en desventaja con quienes tienen un carácter difícil, probablemente una de las cosas que menos soportas, te hacen sentir humillación. A pesar de ser un día lleno de complicaciones, demuestras con gran potencia que tienes todo para no dejar que pasen encima de ti.

SALUD

Para poder encontrar beneficios saludables, intenta ser más responsable con lo que comes, pues te descompensas en cada momento, poniendo como pretexto que no tienes tiempo de comer a tus horas. Sin embargo, la ingesta sábila encapsulada, hace que desintoxiques lo que no puedes de manera natural, pues contiene fibra suficiente para poder hacer que te depures.