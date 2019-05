Libra – Sábado 25 de mayo de 2019: te envuelve un carisma seductor

Amor

Algunos libranos es posible que hayan terminado una relación y estén ahora iniciando otra. Demuestra tu clase, categoría y elegancia no permitiendo que la nueva persona en tu vida se exprese con faltas de respeto hacia tu ex. En la medida que respetas tu vida pasada te darás tu lugar y no hay nada más falto de clase y sensibilidad que comenzar a desprestigiar a quien una vez compartió tu vida.