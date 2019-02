Libra – Sábado 23 de febrero de 2019: un toque intuitivo que te acerca al amor

Ahora que se inicia un nuevo ciclo es hora ya de renovar totalmente tu manera de proceder si lo que has estado haciendo no te está dando resultados. Anímate a sacar adelante tus planes de una manera decidida y firme sin las conocidas indecisiones libranas.

Ciertamente, habrá interrupciones, pero las superarás si no decaes en tu entusiasmo. Utiliza la ternura como tu arma de conquista y pon a un lado ciertas actitudes autoritarias, posesivas y celosas, que es contrario a tu armónica naturaleza librana. Si algo te molesta revisa la causa y enmienda cualquier error cometido.

Salud

Si te has sentido indispuesto recientemente con problemas en las piernas o la parte baja del abdomen es hora de revisar tu salud con tu médico. Si no te has evaluado este año aún estás a tiempo en este primer trimestre de 2019 de tomar medidas para prevenir cualquier complicación futura.