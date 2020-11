Libra - Sábado 21 de noviembre del 2020: tu vida daría un giro importante y motivador

Es buen momento para que todo se encuentre de la mejor manera, posiblemente habrías hecho hasta lo imposible por no caer en chismes ni comentarios insulsos. Deja que el tránsito de los signos de Acuario a Piscis, te haga sentir las cosas mucho más llevaderas que antes.

Deja que las cosas sean mucho más relajadas después de ayudarlos y no vuelvas a comprometerte si no es necesario. Es lo que la Luna en su cuarto creciente, estaría sugiriendo para ti hoy.



AMOR

Toda vez que pienses que el amor no es para ti, deja que las cosas se acomodan y fluyan, pues un sextil entre el Sol y Júpiter, haría todo lo posible por hacer que te sientas en buena energía respecto al amor. Algunas ex parejas, estarían contactándote hoy, pues quizá hayan visto que has tenido éxito y crecimiento.