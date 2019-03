Libra – Sábado 2 de marzo de 2019: hay un nuevo ritmo en tu vida amorosa

Venus ha entrado en Acuario y el tono es algo alocado, Libra. Si te apresuras podrías cometer errores, y en este día requieres tu paciencia para no arriesgarte ni comprometerte en asuntos que no te convienen y actúan contra tu propia naturaleza armónica.

No digas que "sí" enseguida a una proposición amorosa o laboral sino consulta con tu almohada, pesa todas las ventajas y desventajas y luego, con la cabeza fresca, da tu respuesta. Pide tiempo antes de contestar, lo necesitas seriamente. Es hora de aprovechar todo lo que ocurra para aprender y no errar.



Amor

Es el tiempo de las reminiscencias. Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro? Decídete, quien no se arriesga no puede salir adelante.