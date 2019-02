Libra – Sábado 16 de febrero de 2019: un acontecimiento amoroso que no esperabas

Este no es momento de vacilaciones sino de actuaciones firmes, librano. Un miembro de tu familia extendida que hace mucho no ves estará tratando de ponerse en contacto contigo para proponerte un negocio o avisarte de algo bueno. Todo es posible ahora, pero lo más importante es que sigas tus metas, tus proyectos.

Salud Si te sientes mal, acude al médico si así lo estimas, pero no te pases el tiempo lamentándote porque con eso no resolverás nada. Ataca las situaciones de frente y verás cómo se solucionan más rápido de lo que pensabas.



Trabajo

Si te inquietaba la posibilidad de un despido puedes estar tranquilo pues lo peor pasó. No obstante, no descuides tus planes para enfrentar contingencias o percances en caso de una eventualidad, la cual, felizmente, no se está vislumbrando en estos momentos.