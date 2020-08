Libra - Sábado 15 de agosto de 2020: un buen comienzo, confiarás en tu esfuerzo para lograr tus metas

La astróloga y tarotista Lizz Luna se incorporó al equipo de Univision Horóscopos a partir del mes de agosto para encargarse de escribir el horóscopo diario que, hasta entonces, hacía el Profesor Zellagro. Nuestro querido profesor ha tenido que dejar la escritura para cuidar su vista, pero continúa con toda su energía positiva teniendo un papel muy importante en la familia de Univision Horóscopos, con contenido en video.



LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 14%

Signo de influencia: Cáncer.

Carta del Tarot: El Sol de frente.

Alivio es la palabra que surge en el momento en el que comienza el presente día pues verás los frutos de un esfuerzo que te ha llenado de buenas noticias, aprovéchalo como tal.

Pronóstico del día: a pesar de que hace algunos meses no tenías idea siquiera del giro que tu camino laboral tendría, hoy será importante el agradecimiento a las influencias regentes y cósmicas que harán que cambie tu vida generando posibilidades y logros.

AMOR

El amor incondicional lo tienes frente a ti con la pareja que has elegido, no has tenido mucho tiempo para responder sus inquietudes, pero con seguridad habrá el tiempo para que lo logres, en un día como el presente, encuentras la posibilidad de cambiar malos hábitos entre tu pareja y tú, para finalizar con limitaciones.

Urano entra retrógrado en Tauro: aires de transformación Cargando galería



SALUD

Sinfín de pequeños dolores, te han estado invadiendo durante días anteriores, pero hoy te reúnes, platicas o escuchas, a una persona experta en conciliar la calma para alejar lo que físicamente te hace entrar en desequilibrio, probablemente, el poner tu cuerpo en reposo, es de ayuda enorme para liberar tus quejas.

DINERO

Hace algunos meses, ni siquiera pensabas en cómo cambiaría tu día a partir de la pandemia, pero sin duda lo que hoy haces para atraer el dinero, es lo correcto y no es injusto, solo que la manera en que lo mires te hará sentir recompensado o no, probablemente no se te hubiera ocurrido una actividad como la presente, así es que comienza por agradecer la oportunidad que hoy te cambió la vida.

TRABAJO

Darás la importancia suficiente a todo el esfuerzo que has hecho por conseguir tus metas, no te sientas como una persona tonta al creer en energías, quita de ti esos pensamientos que constantemente te estresan, tu mente está diseñada para autoexigirte, pero comprenderás con el paso de los días que no es necesario ser tan rígido

Historia y mitología detrás de Libra Cargando galería

Predicción de Pareja para hoy sábado

Si te encuentras en pareja : buscas un espacio físico para conectarte más con tu pareja, a veces ha sido complicado que reavivan lo que los hizo enamorarse, pero este día te transformarás para encontrar la manera de reajustar todo.

Si estás soltero : a veces pareces una persona sumamente impredecible, a momentos quieres permanecer en soltería a momentos te sientes en tanta soledad que eliges mal a la persona con la que estarás para no durar tanto, antes de tomar decisiones hoy, recuerda lo que no te ha funcionado e investiga lo que posiblemente te haga sentirte de ese modo para cambiarlo.

Nivel de energía sexual : Moderado.

Compatibilidades

Amor: Aries o signos de fuego

Amistad: Aries o signos de fuego.

Laboral: Tauro o signos de tierra.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : eres un signo muy sabio, por lo que es recomendable que ante cualquier adversidad te abstengas a responder, sobre todo si te enfrentas a un Virgo.





ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST PARANORMAL:



Hablando con el exorcista... Monseñor Andrés Tirado Pérez