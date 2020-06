Libra – Sábado 13 de junio de 2020: te envuelve un carisma seductor

Amor Como secuela del tránsito retrógrado de tu regente Venus es posible que algunos libranos hayan terminado una relación y estén ahora iniciando otra. Demuestra tu clase, categoría y elegancia no permitiendo que la nueva persona en tu vida se exprese con faltas de respeto hacia tu ex.

En la medida que respetas tu vida pasada te darás tu lugar y no hay nada más falto de clase y sensibilidad que comenzar a desprestigiar a quien una vez compartió tu vida. Si estás junto a alguien que no sabe conocer esos límites entonces o bien lo aprende, o toma su camino.

Trabajo

Este sábado toma tiempo para ti. No dejes que las preocupaciones laborales interfieran con tu descanso y relajación. Si tienes que programar algo para la semana entrante hazlo a tiempo para que puedas disfrutar tu asueto de una forma completa y si no pudiste hacerlo esta semana que te sirva de experiencia para la próxima, no repetirlo.