Libra – Sábado 11 de mayo de 2019: una idea nueva que te dará resultados

El movimiento directo de tu regente Venus en fuego, asociado al tránsito de la Luna, también en ese elemento, te ayudará mucho a lograr un toque dinámico en tu vida y comunicarte de manera más directa con los demás. No obstante, debes hacerlo con cuidado para no sacar a relucir defectos que habías olvidado y no tienen que ver nada con tu elegante y diplomático signo librano.