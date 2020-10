Libra - Sábado 10 de octubre del 2020: liberarás tu casa de cosas innecesarias

Comienzas un proceso de liberación emocional que incluso implica uno físico, te diste cuenta que has guardado durante años cosas inservibles y ahora tienes todo a tu favor para sentirte con la energía a tope para hacer que se limpie tu espacio y respirar.

Pronóstico del día : es la luna la que de pronto hace estragos que reducen la energía, pero no para ti pues ahora te afianzas de la carta regente que por el contrario hará que te sientas lo suficientemente estable para salir de todo lo que te atoró.

AMOR Usarás la inteligencia para desenvolverte con la gente a pesar de que te caiga bien o no. Es decir, que tienes que ver desde una mejor perspectiva que no todos son tan malos como parecen.

Hay una cantidad de gente que podría estar de tu lado y no es precisamente la que conoces. Intentarás ser más consecuente si te lo permiten, así tendrás libertades insospechadas.

SALUD Surge una oportunidad de unirte a una serie de personas que han realizado disciplinas para poner su cuerpo en equilibrio. A pesar de no ser tan sociable como aparenta, una vez que tienes la confianza y compatibilidad con alguien, te diriges hacia el éxito en equipo.

Siempre has tratado de ser independiente, pero en este caso el sentirte motivado por alguien en tu misma situación física, hará que definitivamente encuentres el bienestar.

DINERO

Trata de no buscar demasiadas alternativas para hacer que crezca tu dinero, si bien no brota de una fuente, tienes lo suficiente como para saber qué hacer con lo que has ahorrado.