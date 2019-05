Libra – Miércoles 8 de mayo de 2019: una proposición singular

Presta mucha atención a tu entorno, librano. Escucharás una singular proposición que te asombrará ya que no pensabas esa persona te iba a confesar semejante cosa. Ahora se precisan más que nunca tus dotes de consejero y tu ayuda emocional.

En cuestiones de dinero dale una oportunidad al azar y si te inspira jugar un número en la lotería, asistir a un casino o participar en algún juego de mesa hazlo enseguida porque las corazonadas no tienen explicación, pero muchas veces nos conducen al éxito y en tu caso generalmente es así sobe todo en estos momentos que tu regente Venus, directo, transita por el primer signo del zodíaco.

Salud La energía planetaria es positiva y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Un buen día para organizar tus planes de salud de una manera concreta.

Dinero y fortuna El dinero que no llegaba ahora empieza a correr. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. En estos próximos días se abrirán puertas de oportunidades que estuvieron cerradas para ti.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu discreción y sentido del límite y tacto social que te ayudará a solucionar muchos problemas delicados. Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Libra: las pláticas poco constructivas con personas ajenas a tu vida sentimental. ¿Qué debo evitar?: comprar lo que no necesitas, los gastos inútiles. Frase del día: muere lentamente quien va dejando que el desgano, la apatía y el desencanto se adueñen de su corazón.

Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario y Leo.

La relación más tensa: evita discusiones con nativos de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario.

Si estás soltero o soltera: te animarás a dar ese paso que debiste haber dado hace tiempo y acercarás el amor a tu lado, pero no te arrepientas de no haberlo dado, no tiene sentido.