Libra - Miércoles 30 de septiembre del 2020: sientes que te detienes, a pesar de querer avanzar

Sin parecer incongruente sientes que das dos pasos adelante y retrocedes tres, ha sido una constante durante los últimos días, pues a pesar de todo lo que pretendes hacer a tu alrededor no encuentras la llave de la abundancia. No quiere decir que todo sea tu culpa, pero en la mayor parte, son tus pensamientos los que han impedido el crecimiento.

Pronóstico del día : la carta regente ha generado estragos en tu mente, por mucho que intentas ser más ecuánime, no logras encontrar la calma.

AMOR Generalmente cuando te enfrentas a situaciones oscuras, no te das cuenta que alejas a la gente que más te quiere. Después de un tiempo en el que no valoraste a quien estaba ahí para ti, haces todo por volver a coincidir a pesar de que puede ser demasiado tarde.

En gran medida es importante que sientas que las cosas podrán favorecerte, si eres consciente de que la gente no tiene la culpa de tus problemas.

SALUD La ansiedad es aquella que puede aparecerse en tu vida de manera repentina, por mucho que no te preocupe lo que pasa a tu alrededor, en realidad te preocupas por todo y por nada a la vez.

Verás en otros lo que no viste en ti mismo y eso podría llenarte de ira. Por ello no es un buen día para tu cuerpo, pues tu cabeza podría molestarte.

DINERO

Dentro de las cosas que te mantienen en preocupación, es el dinero. No es precisamente porque no te favorezca, para tu gran fortuna siempre habrá quien te extienda la mano y sacarte de las malas rachas. Pero desafortunadamente has estado sintiendo que todo está en tu contra y la fortuna parece sombría para ti.