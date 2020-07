Libra – Miércoles 29 de julio de 2020: terminarás felizmente un asunto que te inquietaba

Espera lo mejor pues tu situación laboral y emocional está avanzando en un sentido positivo y muy creativo, librano. No obstante, si te sientes relegado a un segundo lugar en tu empresa reclama tus derechos y actúa con decisión. Los ciclos de ganancias y pérdidas suben y bajan y no son estables.

Sin embargo, en el amor la realidad es otra y te sientes más seguro de lo que sientes, ya no vacilas ni dudas como antes. Tu capacidad de sorpresa no conoce límites.

Amor ¿Hubo situaciones entre tú y otra persona que pueden estarte causando preocupaciones y deseos de actuar enseguida? No precipites ninguna situación negativa con tu pareja actuando de manera irresponsable. Espera las explicaciones, ten calma, al mejor estilo librano.

Salud Es tu momento de hacer, no de decir. La salud se conquista a cada instante, siguiendo un régimen de vida adecuado no tendrás problemas y avanzarás en tus planes de mejoramiento personal.

Trabajo Tal vez te veas obligado a asumir una responsabilidad que no te agrada, pero tómalo como algo transitorio y mientras ve proyectándote hacia el futuro.

Un empleo temporal te puede ayudar en estos momentos, pero si no es lo que quieres tómalo solamente como algo transitorio, mas hazlo con entusiasmo y dedicación.

Frase del día: nunca dejes de esforzarte para alcanzar tus metas, si no las logras, no tendrás que lamentarte por no haberlo intentado.