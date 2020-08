Libra - Miércoles 26 de agosto de 2020: evitarás a una persona dramática

AMOR Hablando precisamente de amistades, debes tener la capacidad de que, si sientes que no podrías tolerar un tema en particular, mejor ni te acerques a cualquiera que quiera un consejo, pues evidentemente estás irritable, pero más con las personas que siempre se sienten negatividad.



DINERO

Por cómo se encuentra el día, indica que definitivamente para ti, vendrán buenas noticias, a pesar de que has estado sintiéndote que no llegan las cosas positivas, aprovecha oportunidades que no quisiste hacer caso en tiempo atrás. Probablemente será la manera en que logres la estabilidad, si bien momentánea, será tu pilar para que más adelante te enfoques en lo que quieres en realidad.