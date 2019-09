Libra – Miércoles 25 de septiembre de 2019: la balanza sentimental se inclina a tu favor

En todo momento analiza tu realidad, aunque el futuro no se puede predecir con exactitud siempre puedes valorar las opciones que tienes frente a ti causadas por las influencias planetarias y de esa manera tomar una mejor decisión apoyándote en tu experiencia y en tu intuición.

Por ejemplo, hoy, las combinaciones planetarias de este miércoles inciden de una forma excitante en una relación que parecía destinada al fracaso, pero que ahora se inclina a tu favor bajo el efluvio de Venus, tu regente, en tu mimo elemento. El amor resurge de sus cenizas y se convierte en algo maravilloso. Si estás pensando revivir una aventura pasional, no lo sigas posponiendo.

Amor Aprovecha esta influencia lunar en el elemento fuego, que es muy afín al tuyo, para hacer lo que has estado posponiendo, Libra.

Lo mejor en esos casos es no prestarles atención y continuar cumpliendo tus responsabilidades con el sentido adecuado que sabes darle a todo lo que emprendes.

Dinero y fortuna Estás en medio de un ciclo positivo para aumentar tu economía auspiciado por el efluvio de la planetas directos en tránsito por tu signo en esta etapa de cumpleaños, pero debes ser cuidadoso para no invertir en negocios fraudulentos si quienes se te acercan no son de tu absoluta confianza.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las circunstancias favorables que se están presentando en tu medio social y laboral.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Libra: perder tiempo y energía entrando en diatribas y argumentos con otras personas en los medios sociales, que cada cual escriba lo que desee y no te inquietes, cada persona tiene derecho a su opinión, aunque no nos guste.

¿Qué debo evitar?: prometer algo que luego te sea muy difícil cumplir o te cause tensión y ansiedades.