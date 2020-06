Libra – Miércoles 24 de junio de 2020: lo que ahora decidas cambiará tu realidad afectiva

Estás viviendo un ciclo de armonía, pero también de aviso para que no descuides los aspectos más sensibles de tu relación sentimental. Cede, actúa con decisión y suavidad de palabra y conseguirás lo que tanto estás buscando.

Surge una etapa en la que llueven las oportunidades, pero debes saber aprovecharlas para que no se te escapen como te ha ocurrido otras veces.

Sin embargo, también podrían llegar ideas tristes, no las alimentes, no vale la pena preocuparse por lo que pudo haber pasado, y no pasó. Tómalo todo como una experiencia.