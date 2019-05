Libra – Miércoles 22 de mayo de 2019: resolverás fácilmente una situación embarazosa

No obstante, cierto velo de inquietud podría empañar tu felicidad si en vez de mirar lo que has logrado en la vida te pones a pensar en problemas. ¡Aléjalos de tu mente con tu frescura habitual! Tú sabes cómo envolver a todos con tu gracia y tu espontaneidad libranas. Todo lo que ahora te propongas se materializará en su momento.

Amor Hay momentos en la vida en los cuales es menester hacer ciertas concesiones, ceder, inclusive aceptar algo que no es de nuestro agrado con tal de mantener una relación hermosa con alguien que pudo haber cometido un error, pero está realmente arrepentido y deseoso de recibir una segunda oportunidad. Medita bien estas palabras y luego actúa según tu conciencia.

Salud

Tu cuerpo responderá muy bien a tratamientos de salud no ortodoxos como los masajes, aromaterapia, baños de agua caliente, acupuntura y otros similares. Sin embargo, no te pongas en las manos de alguien inexperto, sería peligroso. Hoy todo el mundo pretende ser vidente, curandero o mago y por eso debes estar en guardia para no ser engañado.