Libra - Miércoles 21 de octubre del 2020: aceptarás que no todo es fortuna, pero te preparas para cambiarlo

Existen días buenos y malos siempre, para ello será importante que no te sientas en malas energías que potencialmente te hagan ser incongruente con lo que haces y dices. Para ello estará la Luna a cargo, que tiene una luminosidad creciente, siente su influencia sin duda para mejorar todo aquello que te tenga en bajo ánimo.

Es momento de ejercer tu mejor talento, que se encuentra con oportunidades claras para avanzar lo más que se pueda en donde menos lo has pensado. Ahora que te has sentido con depresión, lo mejor es estar alejado del mundo para recuperar fuerza.

AMOR Han existido personas que utilizan la franqueza como un escudo para defenderse de ti, pero no todo mundo es franco, a veces son gente que tiene ese método para hacerte sentir mal.

TRABAJO

No te detengas por mucho que la crisis está asomándose en el día, hoy Mercurio ejerce una potencia tan particular que querrás que no eres importante y uno más en el proyecto o trabajo que ejerzas.