Libra – Miércoles 20 de febrero de 2019: darás un paso hacia adelante en todo

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito por el signo de Virgo, que es el opuesto de Piscis, el signo que ya está rigiendo. No hay planetas retrógrados. La vibración de hoy es el siete, la del conocimiento y el estudio. Tu regente, el planeta Venus, está en Capricornio.

Aprovecha este toque amoroso que te rodea para declarar tu amor a quien parecía difícil de conquistar, pero que ahora descubres alberga sentimientos ocultos hacia ti, lo cual no te desagrada. Se avecinan unos días llenos de entusiasmo y diversión que debes vivirlos al máximo.

Dinero y fortuna

Regresa a ti un dinero que prestaste y ya dabas por perdido, pero que la lección te sirva de experiencia para que no incurras nuevamente en el error de entregar tus recursos económicos a personas poco solventes y mucho menos sin garantía. Los sabios cometen errores, no te sientas mal por eso, la diferencia está en que el sabio no los repite, a diferencia del necio que insiste en su error.