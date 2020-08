Libra - Miércoles 19 de agosto de 2020: cambios de humor y un apoyo familiar

Pronóstico del día : La carta hace que las cosas parezcan cada día más pesadas para ti, hoy no es uno de los mejores días, están existiendo tantos movimientos que pareciera que todo está en tu contra.

AMOR Hoy te sientes desconectado del amor y con honestidad quisieras salir corriendo pues te sientes lleno de ansiedades e incertidumbre, pues si un día como este, no está siendo próspero, sientes temores sobre lo que podría venir para los siguientes días.

DINERO

Sientes horrible al no generar una estabilidad económica probablemente, has estado yendo de puerta en puerta, de casa en casa, buscando cómo hacer de tu propio dinero, algo mucho más alto, intenta que las cosas estén a tu favor en cualquier momento para ti, sí no te sientes cansado y sigues con el objetivo, el éxito estará a la vuelta de la esquina.