Libra - Miércoles 18 de noviembre del 2020: posiblemente estarías a flor de piel

Por eso es importante que no mantengas tu enojo al rojo vivo, si es necesario reconoce que todo lo que en el pasado te ha afectado, no debes traerlo a tu presente si quieres permanecer estable emocionalmente.

Ten cuidado con figuras masculinas pues posiblemente en tu andar no falte quien te quiera hacer sentir que no tienes las herramientas para competir en algo importante.

Posiblemente tiendes a ser muy silencioso con lo que te gusta y con lo que no, pero no por eso estarías sintiendo que nada te favorece. Pues un sextil entre el Sol y la Luna, tiene un mejor aspecto y semblante en torno al amor para ti.

DINERO Y FORTUNA

Que no haya pretextos para poner tu dinero en donde le corresponde, quiere decir que no por mucho que intentes esconder, que no te ha ido bien del todo de pronto, harías que las cuentas se pagaran solas.