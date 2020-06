Libra – Miércoles 17 de junio de 2020: un regreso inesperado

Amor

Atiende la voz de tu corazón, librano, no permitas que nada ni nadie te haga tomar una decisión con la cual no estás de acuerdo, recuerda que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Si te sientes atraído hacia una persona en particular no vayas a perder la oportunidad de ser feliz por estar atendiendo sugerencias ajenas.