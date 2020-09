Libra - Miércoles 16 de septiembre del 2020: tendrás momentos obsesivos

Hay una conexión extraña con la energía de la carta regente y tu personalidad, es lo que indica que sientas que tienes que hacer las cosas metódicamente para que tengas resultados exactamente como los quieres. Sin embargo, no te asombres que dicha actitud te hará alejarte de los demás.

Pronóstico del día : la luna converge con tu energía para poder liberarte de algunas cosas que te mantienen estático. Piensas que por más tiempo que has invertido en abrir tus caminos económicos, no se ha logrado nada. Por eso es que tendrás una actitud obsesiva, con revisar cada punto del día, esperando que pueda mejorar al finalizar.



AMOR

Para algunas cosas, el ser una persona meticulosa, es fundamental, puedes ser un mediador entre personas que son incongruentes, pues tu inteligencia hace que no se desconcentren. A pesar de que no consideres, que tienes esa cualidad, podrás utilizarla en este día o en periodo corto de tiempo. Te has enfocado en una sola actividad sin éxito, pero lo que descubres hoy, podrá hacer que cambies de giro.