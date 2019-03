Libra – Miércoles 13 de marzo de 2019: la balanza sentimental se inclina a tu favor

Si estás pensando revivir una aventura pasional, no lo sigas posponiendo. Una buena noticia: en cuestiones económicas te aguarda una etapa con un tono estupendo. Continúa el ciclo abierto de la comunicación y si hoy te empeñas en encontrar soluciones adecuadas a tus dificultades laborales verás cómo te surgen ideas para salir bien de un problema de trabajo.

Amor Aprovecha esta influencia lunar en el elemento aire, que es el tuyo, para hacer lo que has estado posponiendo, Libra. Estás en el período de las reconciliaciones y debes evitar pleitos y discordias y actuar con todo el equilibrio que procede de tu signo, la balanza.

Trabajo Pronto escucharás rumores o comentarios en tu trabajo que podrían causarte desasosiego. Lo mejor en esos casos es no prestarles atención y continuar cumpliendo tus responsabilidades con el sentido adecuado que sabes darle a todo lo que emprendes.

Dinero y fortuna Estás en medio de un ciclo positivo para aumentar tu economía auspiciado por el efluvio de la Luna en un signo de tu elemento, pero debes ser cuidadoso para no invertir en negocios fraudulentos si quienes se te acercan no son de tu absoluta confianza.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las circunstancias favorables que se están presentando en tu medio social y laboral.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Libra: perder tiempo y energía entrando en diatribas y argumentos con otras personas en los medios sociales.

¿Qué debo evitar?: prometer algo que luego me sea muy difícil cumplir o me cause tensión y ansiedades.