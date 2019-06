Libra – Miércoles 12 de junio de 2019: la Luna en tu signo te vuelve muy comedido

Este período astral del mes sinódico de junio envuelve tu signo librano con un encanto indisputable y lo que ahora determines lo podrás lograr ya que tu voluntad se encuentra muy fortalecida y al menos, en esta etapa, no son comunes las tradicionales indecisiones libranas que muchas veces te paralizan. Se avecina un tiempo de encuentros muy significativos dentro de tu realidad afectiva.

Dinero y fortuna

Si has llegado hasta esta etapa del año sin tener un centavo ahorrado toma lo que te ha sucedido como una experiencia o acicate para proponerte guardar algo a partir de este mes. Hazte la idea que te rebajaron el sueldo en algunos pesos o dólares, y apártalo, no tiene que ser mucho, pero no dejes de hacerlo y verás lo tranquilo que te sientes sabiendo que tienes una reserva en el banco para las emergencias.