Libra - Lunes 7 de septiembre del 2020: cambiará tu pensamiento en el transcurso del día

AMOR Después de tanto preguntarte, conocerás el propósito que otros tienen hacia ti, siempre has sido una de las personas que te enfocas en un solo objetivo y no te distraes con facilidad, pero en este caso, las personas que expresan lo que sienten hacia ti, será el motivo de creer que lo que tú haces, es importante para el mundo.



SALUD

Procura recurrir a una persona que te aconseje que hacer con problemas de resequedad en las manos. No es un problema delicado, pero sí es importante, te has descuidado porque piensas que es una situación estética y no de gravedad. Pero lo que no percibes es que puede ser algo más cuidadoso.