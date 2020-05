Libra – Lunes 4 de mayo de 2020: intuyes algo hermoso acercándose a tu vida

Te darás cuenta de la importancia que tiene no estar trayendo al presente las cosas del pasado. Si logras superar el resentimiento y el recelo lograrás reanudar tu vida amorosa.

Aprovecha la influencia planetaria de la Luna en tu signo para equilibrarte interiormente y volver a estar en control de tu vida amorosa como siempre has estado.

No vaciles, si tienes que dejar algo atrás que te está causando dolor y problemas, debes ser fuerte y tomar las decisiones adecuadas.

Amor Las noticias que has estado esperando en relación con una persona que hace tiempo no ves y conociste tal vez mediante Internet o en una reunión social, te llegan en el mejor momento, cuando te sentías algo deprimido y triste pensando que te habían olvidado.

Salud Tómalo con calma y no exageres. Hoy tienes de tu parte los astros y esta buena disposición planetaria te ayudará mucho a encontrar el justo medio y el equilibrio adecuado para no exagerar en lo que estás haciendo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado a intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el encanto natural de tu signo librano, tu gracia y carisma que impresionan y fascinan a todos los que te conocen.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Libra: desatender u omitir gestiones importantes.

¿Qué debo evitar?: prometer lo que luego no pueda cumplir o me cause ansiedad y estrés para lograrlo.