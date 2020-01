Libra – Lunes 27 de enero de 2020: analiza tus palabras antes de hablar

Podrías perder una magnífica oportunidad de hacer dinero si no pones orden en tus asuntos y te dejas llevar por falsas amistades o promesas de personas que no son confiables.

Estás en un ciclo de prosperidad y debes aprovecharlo, pero no decaigas en tu entusiasmo aunque hoy algo no salga como deseas. Ten presente que no siempre todo sale como deseas, pero esto no significa que no podrás alcanzar tus sueños.