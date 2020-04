Libra - Lunes 27 de abril de 2020: te acercas a la realización de tus metas

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Cáncer en la vibración del ocho que indica los bienes materiales, la abundancia, pero también el infinito, se inicia el tránsito de Mercurio por Tauro y con la excepción de Plutón que está retrógrado en Capricornio, todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, transita por Géminis. Con la doble influencia de la Luna en el sensible signo canceriano, más el tránsito de Mercurio y de Venus se abre un escenario admirable dentro de tu realidad existencial, Libra. Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía.

Amor

Es día de encuentros virtuales y de llamadas telefónicas, correo y mensajes positivos. No te impacientes por lo todo aquello que no puedes resolver. Hay cosas que no ocurren inmediatamente y tú puedes esperar. El amor está llamando a tus puertas este día.