Libra - Lunes 26 de octubre del 2020: que nadie te quite el deseo de triunfar en lo que pocos hacen

Para no hacer tanto alarde, mantén el éxito lo más resguardado posible, así estarías siendo sigiloso e inteligente de ello habla la Luna que propicia en gran medida todo lo que para otros no sería posible.

Tienes muchos talentos que no has querido relucir, por una u otra cosa te has enfrentado a tormentos inesperados. De ello habla un Mercurio retrógrado que haría que dejes que todo se ponga a tu favor a pesar de que el aspecto no sea precisamente armonioso.