Libra – Lunes 21 de octubre de 2019: te moverás en nuevos escenarios sentimentales

Este lunes, si te propones hacer algo lo lograrás aunque surjan dificultades imprevistas. Estos últimos días de tu ciclo de cumpleaños que tienes frente a ti serán estupendos y renovadores en muchos aspectos, así que prepárate para vivirlos intensamente y no te preocupes por lo que no puedas resolver.

Trabajo No te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple a tiempo con su responsabilidad. Resuelve por ti mismo lo que debas hacer y sustituye a una persona ineficiente por otra con mayor sentido de sus obligaciones laborales.

Dinero y fortuna

La mejor manera de proceder en este día es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales.