Libra – Lunes 20 de mayo de 2019: se avecina una etapa de transformaciones personales

Amor

Hay cierta situación algo improcedente que debes considerar pues le está sucediendo a algunos nativos de tu signo Libra. Es posible que hayas conocido recientemente a una persona que ya está mostrando su verdadera personalidad lo cual no es lo que esperabas. Estás a tiempo de terminar lo que puede convertirse en algo negativo para ti si dejas que continúe. Por supuesto, si no es tu caso, no te preocupes, en ese sentido hay buena tónica en tu vida romántica.